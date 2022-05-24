Всего несколько дней назад Санду требовала довести процесс в отношении Додона до конца

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В минувшую пятницу, выступая на общественном телеканале, президент говорила, что у неё нет сомнений в том, что Игорь Додон допустил злоупотребления и выступала за то, чтобы процесс в его отношении был доведён до конца.

Я не видела дел, чтобы сказать вам, насколько хорошо они аргументированы, но я не удивлена, что эти люди стали фигурантами этих процессов. Это не новость, пресса уже много лет говорит о том, что они были замешаны в определённых коррупционных схемах. Так что это не что-то сфабрикованное. Я надеюсь и прошу прокуратуру соблюдать закон, чтобы все доказательства были хорошо оформлены, потому что мы хотим, чтобы все процессы были справедливыми и доведёнными до конца, чтобы потом государство не проигрывало в ЕСПЧ. Но я не думаю, что у кого-то есть какие-то сомнения в отношении этих людей, что они нарушили закон, что они допустили злоупотребления, – говорила Майя Санду, комментируя дела в отношении Игоря Додона и Марины Таубер.

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