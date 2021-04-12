Всего 5% экспертов считают, что досрочные выборы улучшат пандемическую ситуацию в стране

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Таковы результаты проведённого социологического исследования.

Согласно итогам, больше всего специалистов, 31%, высказались за вакцинацию населения. 21% считают, что для облегчения пандемической ситуации в стране необходимо модернизировать медицинскую систему. 11,5% назвали выходом политический мораторий, а ещё 11% – эффективное сотрудничество государственных учреждений.

9% выступили за проведение эффективной кампании для повышения иммунитета граждан, 8,5% – за избрание правительства. Всего 5% назвали выходом проведение досрочных парламентских выборов, а 3% считают необходимым введение тотального карантина.

Опрос провела компания Intellect Group. Исследование проводилось в марте, в нём приняли участие эксперты и политические аналитики, журналисты и комментаторы, активисты, международные эксперты и представители СМИ из Российской Федерации, Украины, Румынии, США, Беларуси, Германии, Австрии, Франции и Великобритании.

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