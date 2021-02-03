Всего 104 междугородним автобусам присвоена первая категория комфорта

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Начатый в прошлом году процесс классификации междугороднего транспорта должен был завершиться 1 октября, но в связи с пандемией этот срок был продлён до 1 декабря. Из более чем двух тысяч автобусов, прошедших тестирование, чуть больше сотни получили высшую категорию комфорта. Однако на сегодняшний день ещё не весь междугородний транспорт прошёл сертификацию.

По словам представителя Национального агентства автотранспорта, всего сертификацию должны пройти 2 657 единиц транспорта. В прошлом году одну из категорий получили 2 074 автобуса. На маршруты не были допущены 18 единиц транспорта, так как их техническое состояние не соответствовало даже третьей категории. Владельцам этих автобусов были даны рекомендации по устранению несоответствий, после чего будет проведено повторное тестирование.

После технического осмотра автобусов первую категорию присвоили 104 единицам транспорта, вторую – 1 475. Стоит отметить, что в случае непрохождения тестирования автобусы не будут допущены на маршруты, передаёт radiochisinau.md.

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