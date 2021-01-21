Всегда защищал и буду далее защищать Православную церковь Молдовы! – Додон (ФОТО, ВИДЕО)

Находясь с визитом в северной столице Молдовы, Игорь Додон провёл встречу с Преосвященнейшим Маркелом, епископом Бельцким и Фалештским. Лидер ПСРМ выразил ему глубокую признательность за его труды во благо Церкви и молдавского общества, а также за чёткую и последовательную государственническую и патриотическую позицию.