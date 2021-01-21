Всегда защищал и буду далее защищать Православную церковь Молдовы! – Додон (ФОТО, ВИДЕО)

Находясь с визитом в северной столице Молдовы, Игорь Додон провёл встречу с Преосвященнейшим Маркелом, епископом Бельцким и Фалештским. Лидер ПСРМ выразил ему глубокую признательность за его труды во благо Церкви и молдавского общества, а также за чёткую и последовательную государственническую и патриотическую позицию.
Собеседники говорили о вызовах, которые стоят перед Молдовой и Православной церковью. Они сошлись во мнении, что Молдова должна остаться частью православного мира, что недопустимо навязывать нашей стране чуждые и ложные «ценности», разрушающие наши традиционные понятия о морали и нравственности.
– В то же время выразил обеспокоенность тенденциями раскола Православной церкви в Республике Молдова в связи с экспансионистскими действиями Бессарабской Митрополии на территории нашей страны, финансируемой напрямую из бюджета Румынии. Подчеркнул, что я всегда защищал и буду далее защищать Православную церковь Молдовы, – отметил Додон.
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