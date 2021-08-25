Все – в сад!

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О райском уголке природы в центре Кишинёва

Обычно для ботанического сада нужна большая территория где-нибудь за городом, а тот, о котором пойдёт речь, находится в центре исторической застройки Кишинёва.

Он небольшой, но вместил в себя всю местную флору. С южной стороны от взоров его закрывает здание Национального музея этнографии и естественной истории. С трёх других – высокий котельцовый забор и хозяйственные постройки. Поэтому о старейшем ботаническом саде Молдовы мало знают, хотя он открыт для доступа посетителей.

За 500 лет до Христа

В один из свободных летних дней на экскурсию в этот уголок молдавской флоры и фауны отправился и журналист «АиФ в Молдове». Моим личным гидом был заведующий отделом природы Национального музея кандидат биологических наук Сергей Пана. Наше знакомство с Ботаническим садом он начал с рассказа о древнейшем дереве на планете – гингко билоба. Этому виду уже было 150 млн лет, когда в Землю врезался метеорит, погубивший динозавров, а гингко выстояло. Растёт этот вид в основном в Китае и Японии. Продолжительность жизни гингко билоба – две тысячи лет. В горном Китае встречаются экземпляры возрастом в 2,5 тыс. лет. Эти деревья дали первые побеги за 500 лет до пришествия Христа.

– За 200 миллионов лет своего существования дерево, как можно судить по окаменелым отпечаткам, почти не изменилось, – рассказывает Сергей Пана. – Из листьев гингко готовят лекарственные экстракты. Они применяются для лечения расстройств памяти, депрессий и некоторых возрастных болезней.

Но гингко билоба – экзотика, завезённая из Азии. Сейчас его в республике культивируют как декоративное дерево, а Ботанический сад – это собрание местной флоры.

Старейший ботанический сад Молдовы начинался как парк при детском приюте. Соответствующий указ 6 декабря 1849 года подписал губернатор Новороссии и Бессарабии П. Фёдоров. Ботаническим садом он стал спустя 50 лет, в 1906 году.

Приютский парк

После рассказа о гингко билоба взглянуть на Ботанический сад было особенно интересно. Из-за плотной посадки деревьев сад напоминает тропики. Впечатление усиливают резкие вскрики попугаев и других экзотических птиц. Дело в том, что по периметру ограды устроены большие сетчатые клетки-вольеры. В них живут редкие для нашей страны птицы – попугаи, утки, фазаны и десятки других видов. Они – часть «населения» вивария, который занимает небольшое помещение ниже сада.

Старейший ботанический сад Молдовы прошёл несколько этапов, прежде чем обрёл свой научный и познавательный статус. Начинался он как реабилитационный парк при детском приюте. Соответствующий указ 6 декабря 1849 года подписал губернатор Новороссии и Бессарабии П. Фёдоров. Под приют и парк выделялось 2/3 территории квартала, в котором теперь находится Ботанический сад.

Поворотным событием стала организация в 1889 году на территории парка и приюта большой по тем временам Бессарабской губернской сельскохозяйственной выставки. К подготовительным работам привлекли группу архитекторов под руководством Александра Бернардацци. В парке проложили дорожки, заменили часть деревьев. Бернардацци спроектировал фонтан и деревянную беседку для духового оркестра.

Музей после выставки

По окончании выставки встал вопрос – что делать с частью экспонатов. Местный биолог и таксидермист (изготовитель чучел животных и птиц) Франц Остерман предложил построить музей. Сам Остерман в то время организовал в парке пасеку – для популяризации пчеловодства в Бессарабии. На удивление, идея открыть музей понравилась чиновникам. В 1898 году начались проектные и подготовительные работы, и в течение 1903 – 1905 годов в юго-западной части парка построили здание музея. А в 1906 году приютский парк стал музейным ботаническим садом. Чтобы заселить его бессарабской флорой, тогдашним сотрудникам музея пришлось объездить всю страну.

Сегодня пополнять или восстанавливать фонд деревьев и растений намного проще.

– Саженцы и другой посадочный материал мы получаем из Института ботанического сада, расположенного в столичном секторе Ботаника, – объясняет Сергей Пана. – У нас здесь более 160 видов деревьев, произрастающих в Молдове. Нет только тех, что требовательны к экологии. Мы пытались их выращивать, но в городе они не выживают.

Сад состоит из трёх климатических зон – южной, центральной и северной, которые, в свою очередь, поделены на 10 небольших участков – субзон. Из-за буйно разросшегося плюща земли не видно. Его специально выращивают для декоративности. Возле каждого дерева или растения – поясняющая табличка: название на латыни и госязыке. Достопримечательность сада – два столетних дуба. Когда-то этими видами была покрыта большая часть страны. Это была удивительно качественная древесина, которую покупала вся Европа для строительства кораблей.

Замечательное место в саду – каскад из четырёх небольших озёр площадью не больше 5 – 8 м² каждое. В них высаживают водные растения – лилии, кувшинки, камыш. Одно из озёр подёрнуто яркой зелёной ряской. Её приходится восстанавливать каждую весну, уточнил мой экскурсовод. Какая бы ни была мягкая зима в Молдове, ряска её не выдерживает и погибает.

По проекту натуралиста Зубовского

В начале 1920-х годов, при румынской администрации, Музей земства переименовали в Национальный музей естественной истории. К 1929 году перепланированный по проекту натуралиста Н. Зубовского сад приобрёл вид, близкий к современному. Именно тогда его территорию разбили на десять секторов, каждый из которых соответствовал определённой природной зоне: степная, лесостепная, кодры и другие. С небольшими изменениями эта планировка сохранилась до сегодняшнего дня.

Работы по созданию ботанического сада, как объекта научных исследований, продолжались все 30-е годы прошлого века. В 1934 году рядом с садом начинает работать виварий. К концу войны в Ботаническом саду насчитывалось более 400 видов деревьев, кустарников и растений. В 1947-м сад открыли для посетителей. В 50-х годах парк пополняется экзотическими деревьями, а в 70 – 80-х предпринималась попытка воссоздать виварий. В парке установили вольеры для млекопитающих, но эксперимент оказался неудачным. В 80-х годах в здании музея сделали капитальный ремонт. Тогда отреставрировали деревянную беседку для духового оркестра и вымостили дорожки косэуцким камнем.

Виварий и его «население»

В 1998 году сад, как объект ландшафтной архитектуры и старейший в республике, был взят под охрану государства. Через два года решено было воссоздать виварий, под который отвели столовую бывшего приюта. Виварий небольшой, но в нём более 240 летающих, плавающих и ползающих биологических видов. В центре него – бассейн, в котором кишат, сбиваясь в косяки, красные и розоватые золотые рыбки. Недавно завезли травоядных пираний. Держат их пока отдельно.

За мелкой решёткой, под жарким тропическим светом красноватых ламп грелся у бассейна ровесник гингко билоба – нильский крокодил. У этого живого ископаемого хитрые маленькие глазки и открытая во всю ширь пасть. Длинный ряд ярко-белых колючих зубов впечатлил. «Это он нам улыбается», – пояснил Сергей Пана. Меня от такой улыбки взяла лёгкая оторопь. Но почему-то так и тянет просунуть в отверстие сетки палец.

– Не стоит, реакция у крокодила молниеносная, это он на вид – добрый увалень, – предупредил мой сопровождающий. – Динозавры гибли тысячами, а крокодилы выжили. Потому что плотно поел – и в спячку на целый год. В еде крокодил не переборчивый. Его желудок переваривает всё, даже рога и копыта.

За сетками больших клеток копошилось, чирикало, чесалось, клевало и таращилось на нас многочисленное пернатое племя – потомки летающих динозавров. На выходе из вивария Сергей Пана показал мне несколько необычных птиц.

– Римский голубь. Обратите внимание, размером с курицу. А этот, в кучерявых взлохмаченных перьях, – венгерский. В Венгрии много лохматых и кучерявых птиц. Выйдем в дендрарий – я покажу вам необычных венгерских гусей. Они тоже кучерявые, – предлагает заведующий отделом природы Национального музея.

Венгерские гуси живут в небольшом огороженном бассейне площадью 15 м². Его построили в 1942 году, то есть работы по устройству сада не прекращались даже в войну. Кроме гусей, здесь обитают пернатые водоплавающие как местной фауны, так и зарубежной. В том числе яркие мандаринки и семейная пара изящных чёрных лебедей. А венгерские гуси действительно такие лохматые и растрёпанные, будто линяют. «Венгры» оказались вредными: шипели, вытягивая шеи, норовили перелететь через загородку и клюнуть корреспондента «АиФ в Молдове» – не понравился я им.

Но даже плохой характер гусей не испортил впечатление от вивария и сада. Почти час удовольствия общения с природой в самом центре города. Жаль, что этот уголок флоры и фауны мало известен жителям столицы. Это действительно интересное место.

В работе над статьёй использованы материалы из книги Grădina Botanică şi Vivariul, автор – экс-директор Национального музея этнографии и естественной истории Михай Урсу.

Олег Таценко