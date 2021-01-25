Все учебные заведения столицы работают в нормальном режиме

Все учебные заведения столицы работают в нормальном режиме

По состоянию на 25 января в столице зарегистрировано менее 100 активных случаев COVID-19 среди учащихся, а переведённых на дистанционное обучение школ нет. Об этом на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб сообщила вице-примар Кишинёва Анжела Кутасевич.

– В школах муниципия зарегистрировано 66 активных случаев COVID-19 среди учащихся. В связи с этим 21 класс из 20 учебных заведений находится на карантине. В то же время в детских садах столицы было выявлено три активных случая коронавируса, – заявила она. 

Чиновница попросила продолжать строго соблюдать антиковидные меры в школах и детских садах, так как это позволяет сохранять низкий уровень инфицирования.

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