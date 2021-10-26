“Все свои”: Санду утвердила новый состав Высшего совета безопасности (ФОТО)

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Президент РМ Майя Санду подписала указ об утверждении нового состава Высшего совета безопасности. Как пояснили в пресс-службе администрации главы государства, данное решение связано с включением в состав ВСБ новых членов по результатам парламентских выборов 11 июля 2021 года.

Так, в совет вошли: вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, вице-премьер, министр по внешней политике и европейской интеграции Николае Попеску, министр юстиции Серджиу Литвиненко, министр экономики Серджиу Гайбу, министр здравоохранения Алла Немеренко, председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам права, назначения и иммунитету Олеся Стамате, генеральный секретарь аппарата президента Кристина Герасимов, советник президента по экономическим вопросам Вячеслав Негруцэ, вице-губернатор Нацбанка Владимир Мунтяну и судья Татьяна Рэдукану.

По умолчанию в ВСБ входят президент, спикер, премьер-министр, министр обороны, министр внутренних дел, директор СИБ, генеральный прокурор, глава Нацбанка и председатель постоянной парламентской комиссии по нацбезопасности, обороне и общественному порядку.

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