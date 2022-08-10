Все службы примарии трудились всю ночь и продолжают устранять последствия стихии

0

Примария Кишинёва выделит 2,5 миллиона леев из резервного фонда на устранение последствий непогоды.

Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что наиболее пострадавшими от удара стихии оказались Рышкановка и Чеканы.

Такие погодные явления наблюдаются очень редко, было бы хорошо, если бы центральные структуры предупредили нас об опасности. В городе повреждены крыши и машины, повалены деревья, затоплены дома. Хочу поблагодарить все управления за оперативную работу на протяжении всей минувшей ночи. Также искренне благодарю всех людей, пришедших нам на помощь, – сказал он.

Чебан отметил, что все претуры мобилизованы на устранение последствий урагана. Кроме того, градоначальник распорядился, чтобы сотрудники LUMTEH провели проверку электросетей. В связи с этим в секторе Рышкановка и частично в секторе Чеканы будет выключено уличное освещение.

Все муниципальные службы будут сосредоточены на секторах Рышкановка и Чеканы, которые пострадали больше всего. Для наибольшей эффективности мы разделим работу на небольшие участки. Также при необходимости мы привлечём частных экономических агентов, – добавил он.

Отметим, что на данный момент зарегистрировано более 450 обращений граждан по поводу последствий ливня. Больше всего обращений, 88, касаются поваленных деревьев. Также есть случаи затопления улиц, обрыва кабелей, повреждения крыш и др.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.