Все примарии сильно пострадали от роста цен, нужна срочная помощь от правительства, – генпримар

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан в качестве вице-председателя Конгресса местных властей Молдовы (СALM) попросит своих коллег из данной структуры отправить запрос центральным властям о незамедлительном проведении заседания с примарами и членами CALM для выработки пакета немедленных действий с целью поддержки всех примарий в связи с недавним повышением цен.

Как рассказал градоначальник, необходимо немедленное и оперативное решение проблем органов местного публичного управления. Он подчеркнул, что примария каждого муниципия, города и села в настоящее время сталкивается с серьезными проблемами из-за роста цен.

Руководство муниципия отдельно запросит доработку ряда законопроектов на уровне правительства и парламента для пересмотра финансирования бюджета столицы.

– Нам необходима поддержка от правительства в связи с повышением цен. Указания экономить электричество в больницах, отопление в школах, детских садах и больницах, а также закрывать больницы и роддомы на севере Молдовы из-за невозможности платить – это не решения проблемы, а издевательство над людьми. Самое большое бремя, которое они могли бы возложить на плечи граждан, — это рост цен на всё с оправданием, что это происходит по всему миру, – возмутился Чебан.

Он подчеркнул, что примария Кишинёва должна будет дополнительно взять из муниципального бюджета 300 миллионов леев: 200 миллионов – уже на данном этапе за услуги, предоставляемые в муниципальных учреждениях, и компенсацию счетов за природный газ, и дополнительно 100 миллионов после нынешнего уже объявленного повышения цен. Все расчеты будут представлены в ближайшее время.

Стоит отметить, что сегодня примария подала предварительный иск против правительства о признании недействительными некоторых положений из распоряжения Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которым НАРЭ утвердило повышение тарифа на природный газ с 1 января.

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