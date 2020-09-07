Все машины мунпредприятий, оборудованные системой GPS, будут отображены на интерактивной карте

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Транспорт, находящийся в ведении муниципальных управлений примарии – Autosalubritate, “Ассоциация зелёного хозяйства”, Exdrupo, автобусный и троллейбусный парки, – должен быть оснащён системой GPS и отображён на интерактивной карте.

Об этом распорядился генеральный примар Ион Чебан на сегодняшнем заседании муниципальных служб.

Таким образом, каждый гражданин сможет увидеть, сколько машин есть в распоряжении той или иной службы, где они работают в данный момент, сколько машин находятся в работе, а сколько припарковано. Так можно следить за их деятельностью, чтобы не появлялись вопросы: где сейчас работают машины или почему бездействуют, почему встречаются машины коммунальных служб в других населённых пунктах, где их быть не должно, – сказал Чебан.

Глава муниципия отметил, что все данные уже собраны и в скором времени будут опубликованы на официальном сайте примарии.

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