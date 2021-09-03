(ОБНОВЛЕНО) Все КПП на границе с Украиной временно приостановили деятельность

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ОБНОВЛЕНО. В 14.05 все КПП возобновили деятельность. На пункте “Паланка” есть очереди.

Изначальная новость:

Из-за технической неполадки не работает база данных Пограничной полиции Украины. В связи с этим все КПП на границе с соседней страной временно приостановили деятельность.

Как сообщили в Пограничной полиции Молдовы, на данный момент очереди образовались на “Паланка-Маяки-Удобное”. На остальных КПП их нет.

Путешественников просят проявить терпение и понимание.

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