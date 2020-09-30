Все коллективы Нацфилармонии продолжают деятельность на других предоставленных им площадках (ВИДЕО)

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Запланированные мероприятия, в том числе концерты, пройдут, как и было намечено, но в других заведениях столицы. Об этом на заседании правительства заявил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров.

В то же время министр финансов Сергей Пушкуца рассказал, что по состоянию на утро 30 сентября на открытый правительством счёт для восстановления здания филармонии поступило 27 тысяч леев. Денежные пожертвования продолжают обрабатываться, а на сайте Минфина постоянно актуализируется информация по этому поводу.

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