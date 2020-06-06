Все кладбища в Кишиневе будут закрыты на Радоницу. Чебан: “Это лучшее решение в этой ситуации”

0

В субботу, воскресенье и понедельник кладбища на всей территории Кишинева будут закрыты. Таково решение Чрезвычайной муниципальной комиссии по общественному здоровью, заседание которой состоялось этим утром. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан. Генеральный примар Кишинева назвал данное решение верным, поскольку число новых случаев заболевания растет.

Градоначальник пояснил: только на “Дойне” 280 тысяч могил. Если на каждую придет хотя бы по одному человеку, есть риск создания крупного очага, в условиях, когда число новых случаев растет. Кроме того, если присутствующие решат раздать поману, как это принято у православных, опасность увеличивается. А даже несмотря на то, что врачи и медучреждения оснащены всем необходимым, в пяти муниципальных стратегических больницах осталось всего 191 место для размещения пациентов с коронавирусом.

– Уважаемые граждане! Мы – православный народ, каждый ход мы ходим на могилы умерших, и никто не говорит, что должно быть иначе. Однако в этом году всё человечество сталкивается со сложной ситуацией, и мы не можем оставаться равнодушными. Речь о здоровье близких, тем более, что на Радоницу мы обычно встречаемся с родными, и мы не должны ставить под угрозу ни на нашу жизнь, ни жизни тех, кто нам дорог. Остаемся дома – это лучшее решение, которое мы можем принять, – подчеркнул Ион Чебан. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.