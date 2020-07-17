Все фонтаны Кишинева возобновили работу (ФОТО)

Все фонтаны Кишинева возобновили работу (ФОТО)

Сегодня, в 584-ю годовщину первого упоминания Кишинева в официальных документах, в столице возобновили работу все фонтаны. Их деятельность ранее была прекращена по причине пандемии. 

Как сообщил на своей странице в соцсети Ион Чебан, были подключены фонтаны в центральном парке и в сквере Театра оперы и балета, у железнодорожного вокзала, у входа в парк “Долина роз” и в парке “Валя Морилор”, а также в сквере Дойны и Иона Алдя-Теодоровича. Фонтан в сквере Кафедрального собора заработает завтра.

В то же время в ближайшее время начнется ремонт фонтана в парке на улице Мирон Костин, а в парках “Алунелул” и “Ла извор” вскоре будут построены современные каскады.

Генеральный примар призвал граждан соблюдать рекомендации специалистов и сохранять безопасную дистанцию при посещении фонтанов.

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