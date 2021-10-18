Все детсады в столице подключены к отоплению

Все детсады в столице подключены к отоплению

На прошлой неделе отопление было подано во все 127 детских садов Кишинёва. Об этом на оперативном заседании руководителей служб примарии сообщил глава Управления образования Андрей Павалой, пишет publika.md.

– Все 127 детских садов в Кишинёве подключены к отоплению. Что касается дошкольных учреждений в пригородах, из 27 детсадов были подключены 10. Ещё 75 школ будут подключены в ближайшее время по просьбе директоров, в зависимости от температуры в учреждении, – уточнил Павалой.

В прошлом году отопительный сезон начался немного позже: 21 октября.

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