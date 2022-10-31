Все детсады в Кишиневе подключены к отоплению

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Отопление было подано во все 129 детских садов Кишинёва. Об этом на заседании глав муниципальных служб заявил заместитель начальника Главного управления образования, молодежи и спорта Андрей Павалой.



В то же время в столичных пригородах к отоплению подключены 20 из 25 детских садов, передает moldpres.md.

Кроме этого, Павалой отметил, что сегодня школьники вернулись с осенних каникул.

– В течение дня руководители учебных заведений сообщат нам о зарегистрированных показателях температуры в помещениях и необходимости подключения к теплоносителю, — сказал он.

Начальник главного управления медико-социальной помощи Борис Гылкэ в свою очередь подчеркнул, что все медучреждения столицы готовы к подключению к отоплению.

– На сегодняшний день не все больницы подключены к отоплению, так как в помещениях фиксируются комфортные показатели температуры. Тепло было подано только в родильные дома и отделения педиатрии медицинских учреждений. В некоторых больницах используются альтернативные источники отопления, а в некоторых отопление включают на ночь, когда фиксируются низкие показатели температуры. Все медицинские учреждения будут подключены к отоплению, как только на улице похолодает, – подчеркнул Борис Гылкэ.

Отопительный сезон начинается, когда три дня подряд среднесуточная температура не превышает +10°С.

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