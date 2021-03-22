Все центры обслуживания потребителей АО «Молдовагаз» работают в стандартном режиме

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Как сообщает пресс-служба предприятия, график работы центров – с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00.

Все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты, включая маски и одноразовые перчатки. При входе и в самих помещениях для потребителей установлены устройства со спиртовыми дезинфектантами для рук. Посетителей призывают строго соблюдать нормы санитарной дистанции не менее, чем в 2 метра, а также беспрекословно выполнять указания администраторов по поводу доступа в помещение.

В то же время АО «Молдовагаз» отмечает, что возникающие вопросы могут быть разрешены посредством телефонного звонка на номер 1304, который доступен по всей стране, а также услуги «Личный кабинет потребителя». Регистрация и использование опции на сайте www.moldovagaz.md являются бесплатными. Войдя в свою учетную запись, пользователь может проверить историю потребления природного газа за последние 12 месяцев, а также текущий баланс счета.

Среди других функций кабинета – возможность дистанционно передать текущие показания счетчиков, а также скачать и оплатить счет в режиме онлайн. Кроме этого, потребитель может оставить онлайн-заявку на перезаключение или расторжение контракта, обратиться за помощью в контакт-центр предприятия, а также разместить жалобу.

Услуга доступна как для бытовых, так и небытовых потребителей (юридических лиц). Более того, архитектура кабинета позволяет привязать к одной учетной записи сразу несколько точек потребления природного газа. При этом показания газового счетчика можно передать и посредством приложения Viber ChatBot.

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