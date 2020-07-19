Все брошенные на улицах Кишинева машины будут эвакуированы (ФОТО)

Все брошенные на улицах Кишинева машины будут эвакуированы (ФОТО)

Бесхозные машины, месяцами, а то и годами стоящие на улицах столицы, будут эвакуированы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. 

Он отметил, что с января по июль с улиц столицы эвакуировали 15 таких автомобилей. Они были доставлены на стоянку на улице Отоваска. Еще 30 старых машин вывезли сами владельцы по запросу претур.

– Брошенные в городе автомобили зачастую становятся убежищами для бездомных людей или собак, урнами для мусора. Владельцы транспортных средств, которые добровольно не эвакуируют оставленные автомобили, будут оштрафованы, – отметил он. 

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