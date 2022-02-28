Беженцы из Украины смогут бесплатно привиться или сдать тест на ковид в Кишинёве

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Примария Кишинёва обеспечит бесплатную вакцинацию беженцев из Украины. Об этом сообщили ответственные лица. По их словам, мобильный пункт вакцинации (автобус) по многочисленным просьбам беженцев будет находиться в Центре Moldexpo.

– В павильонах Moldexpo в настоящее время есть 2 медицинских пункта, есть лекарства для оказания первой помощи, есть пункт для тестирования на коронавирус для беженцев с симптомами. С сегодняшнего дня будут проводиться бесплатные ПЦР-тесты для тех людей, которые должны отправиться в те страны ЕС, где эти тесты необходимы, — сказал Борис Гылкэ.

Кроме того, беженцы из центров временного размещения на всей территории Кишинёва будут обслуживаться поликлиниками в секторах, а муниципальные больницы будут принимать беженцев на бесплатное лечение в случае необходимости.

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