Врио министра сельского хозяйства опровергает заявления Санду об экспорте зерна из госрезерва

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Информация ошибочна, а обвинения – безосновательны. Так врио министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Ион Пержу прокомментировал заявление Майи Санду об экспорте пшеницы из государственного резерва. Пержу подчеркнул, что Молдова обеспечена всеми социально значимыми продуктами питания, угрозы продовольственной безопасности нет.

Пержу также уточнил, что деятельность Агентства материальных резервов, которое администрирует государственные резервы, строго регламентирована законодательством.

– Согласно положениям Закона 104/2020 о госрезервах, полномочия принадлежат исключительно Агентству материальных резервов, подчинённого МВД, которое и назначено ответственным ведомством. Также, согласно статье 11 того же закона, выдача имущества из госрезервов для обновления с временным разрывом и в долг, за исключением неприкосновенного запаса (30% от объема), происходит в срок до 12 месяцев по решению Агентства на основе банковской гарантии, размер которой обеспечивает количество изъятого имущества, – объяснил Пержу.

В то же время он уточнил, что, согласно статье Соглашения с ВТО, наша страна не может вводить ограничения на экспорт.

Стоит отметить, что накануне и вице-председатель парламента, депутат ППДП Александр Слусарь заявил, что Санду занимается дезинформацией, а представленные ею сведения не соответствуют действительности. В частности, он отметил, что из госрезерва не был экспортирован ни один килограмм пшеницы.

Согласно февральским данным, госрезерв РМ обеспечен продовольственной пшеницей на 125%.

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