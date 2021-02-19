Врио министра образования подтверждает, что диплом мастерата был выдан Немеренко незаконно (ВИДЕО)

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Диплом мастерата Аллы Немеренко не соответствует требованиям закона. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявила временно исполняющая обязанности министра образования Лилия Поголша.

Она отметила, что возглавляемое ею ведомство изучило данный документ и выявило несоответствия.

– Согласно Закону об образовании от 1997 года и Регламенту об организации обучения на мастерате, этот диплом не соответствует требованиям. Чтобы получить диплом мастерата, нужно пройти обучение, сдать экзамены и защитить мастерскую работу. Этого не было, – сказала она.

Напомним, ранее социалисты потребовать аннулировать приказ, на основании которого Алле Немеренко, не прошедшей обучение на мастерате, был выдан диплом об его окончании за “выдающиеся заслуги”.