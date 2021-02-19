Врио министра образования подтверждает, что диплом мастерата был выдан Немеренко незаконно (ВИДЕО)

Врио министра образования подтверждает, что диплом мастерата был выдан Немеренко незаконно (ВИДЕО)

Диплом мастерата Аллы Немеренко не соответствует требованиям закона. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявила временно исполняющая обязанности министра образования Лилия Поголша.  

Она отметила, что возглавляемое ею ведомство изучило данный документ и выявило несоответствия.

– Согласно Закону об образовании от 1997 года и Регламенту об организации обучения на мастерате, этот диплом не соответствует требованиям. Чтобы получить диплом мастерата, нужно пройти обучение, сдать экзамены и защитить мастерскую работу. Этого не было, – сказала она.

Напомним, ранее социалисты потребовать аннулировать приказ, на основании которого Алле Немеренко, не прошедшей обучение на мастерате, был выдан диплом об его окончании за “выдающиеся заслуги”.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md