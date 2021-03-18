Врезался в столб и заснул: пьяный мужчина спровоцировал ДТП

Врезался в столб и заснул: пьяный мужчина спровоцировал ДТП

Инцидент произошёл в Бендерах по улице Калашникова.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, правоохранители заметили следы дорожного происшествия: у частного дома был повреждён железный забор и бетонная электроопора. Водитель с места ДТП уехал, однако остались осколки бампера. По ним установили цвет автомобиля. Нарушителя нашли быстро, он успел проехать несколько улиц и остановился.

В разбитой машине инспекторы обнаружили мужчину. Он крепко спал. По всем признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сорокалетнего бендерчанина направили на медицинское освидетельствование. Ведётся разбирательство.

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