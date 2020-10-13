Врезался в стену: в Окнице погиб молодой мотоциклист

Врезался в стену: в Окнице погиб молодой мотоциклист

Авария произошла в селе Каларашовка Окницкого района. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти. 

Речь идёт о 19-летнем молодом человеке. По неустановленной пока причине он не справился с управлением, в результате чего мотоцикл вылетел с дороги и врезался в дерево, передаёт deschide.md. 

Парень получил травмы и был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Спустя три часа после госпитализации он скончался.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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