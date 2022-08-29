Врезался в стену пятиэтажки: в аварии пострадали водитель и пассажирка

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ДТП произошло накануне в Бендерах.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, легковой автомобиль врезался в стену пятиэтажного дома. У транспортного средства серьёзные механические повреждения. За рулём находился 23-летний парень, в салоне – 19-летняя пассажирка.

Водитель покинул место ДТП и вместе с девушкой направился в больницу. Врачи диагностировали у молодого человека закрытый перелом ноги. Его госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы Бендер. У его спутницы множественные ушибы, ссадины и кровоподтёки. Девушку после оказанной медицинской помощи отпустили домой.

Инспекторы, получив оперативную информацию, прибыли в горбольницу, чтобы установить детали ДТП. В ходе беседы правоохранители обратили внимание на признаки алкогольного и наркотического опьянения у водителя. Управлял ли он машиной в пьяном виде, установит судмедэкспертиза.

Пока же на жителя Бендер составлен админпротокол за то, что он оставил место аварии. Санкции предусматривают штраф – 920 приднестровских рублей, либо лишение водительских прав на срок от одного до полутора лет, либо админарест до 15 суток.

Разбирательство продолжается.

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