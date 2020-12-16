Врезался в “скорую”, перевозившую тяжёлого пациента: виновник скрылся с места ДТП

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Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в Рыбнице.

Машина скорой помощи везла пациента в реанимацию. Встречный автомобиль светом фар ослепил водителя спецтранспорта, и он остановился.

В этот момент легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, задел “скорую” и скрылся, пишет novostipmr.com. Пациента, подключённого к кислородному баллону, переместили в другую машину и доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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