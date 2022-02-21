Врезался в дерево: по вине бесправного водителя пассажир оказался в реанимации

Врезался в дерево: по вине бесправного водителя пассажир оказался в реанимации

Авария произошла в Дубоссарском районе.

Seat выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Вероятно, водитель не справился с управлением авто.

Прибывшие на место ЧП автоинспекторы обнаружили на переднем сиденье авто пассажира без сознания. Его госпитализировали в реанимационное отделение с множественными травмами, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, у водителя Seat никогда не было водительских прав. По факту ДТП проводится разбирательство.

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