Врезался на скорости в машину: несовершеннолетнего мотоциклиста госпитализировали

Врезался на скорости в машину: несовершеннолетнего мотоциклиста госпитализировали

Авария произошла минувшим вечером в селе Питушка Каларашского района. 

По данным полиции, 17-летний водитель мотоцикла Viper на высокой скорости врезался в легковой автомобиль Volkswagen, за рулём которого находился 21-летний молодой человек. В результате аварии несовершеннолетний мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу, передаёт deschide.md.

Все обстоятельства ДТП выясняются.
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