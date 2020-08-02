Врезались в дерево: в результате ДТП пострадали водитель и пассажир

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Авария произошла в селе Карагаш Слободзейского района. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался дерево.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, в результате ДТП пострадали двое. У 28-летнего водителя ушибы и ссадины. Пассажир, также 28-летний житель Слободзеи, госпитализирован в отделение смешанных травм. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, переломы и множественные резаные раны.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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