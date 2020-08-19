Врезались в дерево: в “пьяном” ДТП пострадали водитель и пассажир

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Серьёзная авария произошла этим утром в селе Вадул-луй-Исак Кагульского района. Автомобиль врезался в дерево, водитель в тяжёлом состоянии попал в больницу.

22-летний мужчина ехал на автомобиле Volkswagen Pasat. В салоне также был 27-летний пассажир. По предварительным данным, пишет deschide.md, оба находились в нетрезвом состоянии.

В какой-то момент водитель не справился с управлением, вследствие чего автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Пострадавших доставили в районную больницу, автовладелец находится в тяжёлом состоянии.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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