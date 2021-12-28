Время плохих перемен

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Каким запомнится гражданам РМ Год Серебряного Быка

Через два дня 2021-й уйдёт в историю. Многие граждане связывали с уходящим годом огромные надежды на лучшую жизнь, но дождались, как видим, худших времён.

«Прелести» правления

В конце года принято подводить итоги деятельности, указывая на достижения и провалы, случившиеся за минувшие 365 дней. С избранием основательницы партии «Действие и солидарность» М. Санду на должность президента в молдавской политике начался тотальный хаос. Вместо того чтобы сосредоточиться на управлении страной, выходе из экономического и политического кризисов, на борьбе с пандемией, новоизбранная глава государства направила все свои силы на создание ситуации для роспуска парламента, что и случилось в апреле.

11 июля на парламентских выборах PAS удалось получить наибольшее количество голосов избирателей и самостоятельно сформировать большинство в законодательном органе страны. Но к власти пришла партия, в которой крайне мало профессионалов, а основную её часть составляют представители НПО, понятия не имеющие, что такое госуправление. И, конечно же, проблемы не заставили себя долго ждать. Уже пять месяцев граждане Молдовы испытывают на себе все «прелести» правления «хороших людей».

Всего за каких-то пять месяцев Молдова в своём развитии была отброшена на несколько лет назад. Резко возросла численность граждан, переступивших черту бедности из-за растущих цен на продукты питания, товары и коммунальные услуги, увеличивается число безработных из-за массового закрытия компаний, а также за счёт лиц, не вписавшихся в своеобразные характеристики «хороших людей». Многих служащих из госструктур власти увольняют под предлогом борьбы с коррупцией (сейчас очень удобно прятаться за этой формулировкой), освобождая места для своих ставленников.

Чтобы достичь поставленной цели, пасовцы меняют законы в нарушение всех приемлемых норм. Даже рекомендации Венецианской комиссии для них не указ. Так случилось с Законом о прокуратуре, который после внесённых поправок подчинил независимый орган правящей PAS. Без суда и следствия и без наличия законных оснований был задержан и помещён под домашний арест генпрокурор А. Стояногло. И таких примеров масса.

Будем надеяться, что время «хороших людей» закончится досрочно и более компетентная власть сможет наладить нашу жизнь и не позволит страдать гражданам своей страны.

Мы вам припомним!

Люди не слепые, они всё видят и запоминают, о чём свидетельствуют и проводимые ежемесячно опросы общественного мнения. 22 декабря компания iData представила результаты одного из таких исследований, проведённого с 12 по 19 декабря. В ходе опроса респондентам предложили назвать самые важные, по их мнению, события декабря и 2021 года. Как следует из представленной социологами диаграммы, самыми важными для граждан страны событиями в текущем году были парламентские выборы (22,2%), другие выборы и избирательные кампании (9,2%), подорожание газа (7,7%), рост цен (6,6%), пандемия COVID-19 (4,6%), арест генпрокурора (3,7%) и ряд других.

Что же касается наиболее значимых событий декабря, то опрашиваемые назвали подорожание газа (15,8%), рост цен (11,1%), выборы в Бельцах (10,5%), повышение зарплаты судьям Конституционного суда (4,8%), увеличение пенсионного возраста (2,8%), арест генпрокурора (1,9%), энергетический кризис (1,7%), пандемию (1,5%) и другие.

Хотелось бы в качестве хорошей новости назвать повышение пенсий, зарплат рядовых граждан, да вот тоже особо радоваться нечему. Доведённый до 2 тыс. леев минимальный размер пенсии гражданам, имеющим полный страховой стаж, сразу съела инфляция, которая на 2022 год Нацбанком прогнозируется на уровне 14%. Зарплаты на тысячи леев выросли только у президента, её аппарата, «слуг народа» и судей КС, а педагогам и поварам накинули по одной-две сотни.

Такова наша реальность. Будем надеяться, что время «хороших людей» закончится досрочно и более компетентная власть сможет наладить нашу жизнь и не позволит страдать гражданам своей страны.

Анастасия Погодина

Дорогие наши читатели, редакционный коллектив еженедельника «АиФ в Молдове» поздравляет вас с наступающим Новым 2022 годом и желает всем крепкого здоровья, счастья, удачи, мира и добра! Спасибо, что остаётесь с нами!