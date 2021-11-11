Временные отключения воды в столице: узнайте адреса

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Плановые работы проводит поставщик услуги.

В пятницу без воды останутся потребители, проживающие на улице Сармизеджетуса, 35 (включая дома с дробью), Узинелор, 96-104 и 167-171 (включая дома с дробью). Отключения запланированы с 09:00 до 21:00, пишет ipn.md.

С 22:00 пятницы до 06:00 субботы воды не будет по следующим адресам: Хынчештское шоссе, 64-240 (включая дома с дробью), ул. Друмул Виилор, 36-48 (включая дома с дробью), на улицах Пьетрарилор, Чокырлией, Миорица, а также в микрорайонах Скиноаса-1 и Скиноаса-2. Кроме того, напор воды в трубах будет пониженным в пределах следующих улиц: Л. Качинского, Друмул Виилор, Академией, В. Короленко, Н.Тестемицану и Костюжень.

Потребителям, проживающим по указанным адресам, рекомендуется обеспечить минимально необходимый запас воды на период отключения. По завершении работ водоснабжение возобновится. Дополнительную информацию можно получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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