Временные отключения воды в столице: узнайте адреса

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Плановые работы проводит поставщик услуги.

В воскресенье, 26 июня, без воды останутся потребители, проживающие на улице Узинелор, 124-186, Лунка Быкулуй, 19-41, Варница, 34. Отключения запланированы с 09:00 до 17:00.

Потребителям, проживающим по указанным адресам, рекомендуется обеспечить минимально необходимый запас воды на период отключения. По завершении работ водоснабжение возобновится. Дополнительную информацию можно получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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