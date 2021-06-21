Временные отключения воды ожидаются в столице: узнайте адреса

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“Apă-Canal Chişinău” временно приостановит подачу воды во вторник, 22 июня.

С 09:00 до 23:00 будет отключено водоснабжение на улицах Зелинского, 30-36, включая дома с дробью, Трандафирилор, 13/6, 15/4. В этот же промежуток воды не будет на улицах Халиппа, 2-6, включая дома с дробью, Нистор, 6, включая дома с дробью, и В. Александри, 4-8, включая дома с дробью.

Кроме того, пишет ipn.md, поставщик временно приостановит подачу воды со вторника до четверга, с 09:00 до 23:00, на улицах Ломоносова, 1-37, 2-28, А. Космеску, И. Ганя, Маларчук и Нистор, 55.

С 09:00 вторника до 09:00 четверга без воды останутся потребители из садоводческих товариществ “Antropo Service” и “Amej”. Период отключения может быть продлён.

Дополнительную информацию можно получить в центральной диспетчерской службе по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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