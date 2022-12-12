Временные отключения воды ожидают жителей столицы и пригорода Крузешты

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О плановых работах сообщил поставщик услуги.

В частности, 13 декабря с 09:00 до 16:00 будет временно приостановлена подача воды по следующим адресам: ул. Петрикань, 18-174, 5- 21 (с дробями); пер. Петрикань; ул. и пер. Поштей. С 09:00 до полуночи воды не будет по ул. Стришка, 1, 2, 6, 8; Х. Ботева, 23/2, 23/3, 25, 27, 29; Индепенденцей, 1A, 1/1, 4/4; Теилор, 10.

В то же время с 09:00 до 14:00 вторника без воды в кране останутся жители пригорода Крузешты.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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