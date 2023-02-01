Временные отключения воды ожидают в четверг жителей столицы и пригорода Крузешты

Временные отключения воды ожидают в четверг жителей столицы и пригорода Крузешты

О плановых работах на 2 февраля сообщает поставщик услуги. 

В частности, отключение воды с 09.00 до 16.00 возможно по адресам:

бул. Дачия 49-53 (в том числе в домах с дробью).

В этот же временной промежуток без воды в кране останутся жители пригорода Крузешты.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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