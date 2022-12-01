Временно зарегистрированные в Молдове автомобили будут платить дорожный сбор

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Для транспортных средств, временно зарегистрированных для испытаний в Республике Молдова, будут применяться особые правила взимания сбора за пользование дорогами. Соответствующее заключение было утверждено накануне правительством.

Таким образом, Налоговый кодекс будет предусматривать, что объектом обложения налогом за пользование дорогами транспортными средствами, зарегистрированными в Республике Молдова, являются транспортные средства, зарегистрированные на постоянной, временной или временной основе для испытаний в Республике Молдова, передает moldpres.md.

В то же время Налоговый кодекс будет дополнен новой статьей, которая установит четкие правила в отношении налогового периода и суммы сбора за временную регистрацию автомобилей для испытаний. Согласно проекту, первый налоговый период в этом случае составит 90 дней со дня уплаты сбора.

В этом случае сбор уплачивается в размере 25% от налоговой квоты, установленной согласно приложению №1 к Разделу IX (Дорожные сборы) Налогового кодекса. По истечении 90-дневного периода налогоплательщики уплачивают сборы в соответствии со ст. 339 Налогового кодекса, на оставшийся период соответствующего календарного года.

Проект также содержит дополнения в Закон об обязательном страховании гражданской ответственности за ущерб, причиненный автотранспортными средствами, которые позволят заключать договоры страхования со сроками менее 12 месяцев для автотранспортных средств, предварительно зарегистрированных для испытаний, но не менее 30 дней.

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