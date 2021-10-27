Временно прекращено почтовое сообщение с Австралией

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“Почта Молдовы” сообщает о временном прекращении почтового сообщения с Австралией в связи с эмбарго, введённым партнёрскими авиакомпаниями. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

– Таким образом, временно приостанавливается приём всех почтовых отправлений (EMS, посылок, писем) в Австралию, – отмечается в послании.

О возобновлении почтового сообщения с этой страной будет сообщено дополнительно.

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