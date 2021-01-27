Враг государства

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О превращении президентом Санду ВСБ в филиал НПО

24 января исполнился ровно месяц нахождения Майи Санду в должности президента страны. Многие граждане ожидали хоть каких-то перемен к лучшему, ну или хотя бы усилий в этом направлении. Но не тут-то было.

Между хаосом и кризисом

25 января депутаты ПСРМ вышли на пресс-конференцию, обозначив первые неутешительные выводы из правления М. Санду. Она настойчиво требовала отставки правительства И. Кику и в период предвыборной кампании, и после выборов. Однако спустя месяц после того как кабинет министров уволился по собственному желанию никакого политического решения Санду так и не предоставила.

– Люди уже больше месяца ждут обещанную профессиональную команду, премьера, который далее будет управлять страной. Исполнение этого обязательства с треском провалилось, – констатировал депутат от ПСРМ Олег Липский и отметил, что Санду попыталась пойти по незаконному пути (инициировать самороспуск парламента) для объявления досрочных выборов, однако Конституционный суд постановил, что это невозможно. Сейчас президент и представители партии «Действие и солидарность» (ПДС) хотят пойти на ещё одно беззаконие – заставить депутатов не явиться на заседание, на котором будет рассматриваться вотум доверия кандидату в премьеры, которого, впрочем, Санду пока даже не выдвинула.

Депутат-социалист О. Липский подчеркнул, что Санду нарушила все свои предвыборные обещания: не приняла никаких мер для борьбы с пандемией, не добилась ни поддержки врачей, ни предоставления нашей стране вакцины, ни помощи для экономических агентов; не сократила расходы на президентуру, потратила больше денег на собственную инаугурацию, чем 4 года назад Игорь Додон, не отказалась от здания администрации главы государства и от государственной охраны, не убрала забор вокруг здания президентуры; не выдвинула ни единой социальной инициативы; обещала объединить всех граждан, а в итоге она и её советники ещё больше разделяют общество; выступила со скандальными заявлениями в адрес Приднестровья и его жителей; требовала от Генеральной прокуратуры возбудить политические дела, а после того как Александр Стояногло отказался, пытается сменить его на удобного генпрокурора; не обеспечила прозрачность деятельности администрации президента и т. д.

– Провал и хаос – вот каким был первый месяц президентства М. Санду, – подытожил Олег Липский.

Возмущение вызывает решение госпожи Санду делегировать в ВСБ представителей неправительственных организаций, в том числе финансируемых из-за рубежа. Назначение сомнительных лиц из НПО в Высший совет безопасности страны – прямая угроза интересам и безопасности государства.

Это хорошие люди. Не перепутайте!

Сразу после вступления в должность Санду попала в крупный скандал. Обещая всем продвигать честных людей во власть, она тут же предложила список советников, в котором оказались граждане, уличённые в плагиате, и с фальшивым дипломом, и даже уголовники! Фактически все эти господа состоят в сети Сороса, получали (и, возможно, получают) финансирование извне. Даже те, кого мы не анализируем в нашем списке, – С. Штефырцэ, К. Герасимов, А. Брашовяну. Возьмём по порядку:

Генеральный секретарь аппарата президента А. Спыну – солгал в декларации об имуществе. Занизил более чем в 5 раз стоимость своей виллы, которая стоит 8 млн леев ($ 460 000). У него есть бизнес в офшорах. Обманул, что его фирма имела 30 000 работников. Оказалось, всего один – администратор!

Советник президента В. Негруцэ – член ЛДПМ Филата, бывший министр финансов. Осуждён окончательно на три года за злоупотребление властью и нанесение ущерба интересам государства в сумме €400 000, которую он выделил своему однопартийцу П. Сандулаке. Дескать, он исполнял решение суда. Но по закону он должен был оспорить решение в суде, а не выдавать сразу деньги из казны.

Советник О. Стамате будучи министром юстиции закрыла уголовное дело в отношении своего собственного мужа.

Советник А. Ревенко – утаила информацию о квартире площадью 150 м², участке земли, 12 банковских счетах, акциях компаний и автомобиле. Более того, сдавала свой автомобиль в аренду собственной фирме за $2000 в месяц. По факту сокрытия имущества в 2015 году была констатация НАН. Но дело затерялось в многочисленных ящиках прокуратуры Плахотнюка…

Советник Л. Николаеску-Онофрей – также была членом команды ЛДПМ. Уличена в плагиате (интеллектуальном воровстве). Участвовала со своим НПО Pro Didactica в распиле проектов в $1 млн от Фонда Сороса. Проекты были направлены на реформу образования в 2014–2015 годах и внедрялись под чутким руководством М. Санду.

С. Тофилат – лидер НПО Watch Dog, штампующий ложь про И. Додона и фейковые опросы на деньги американского Национального фонда за демократию. При этом никаких финансовых отчётов его организация не публикует, что даёт основания подозревать данную структуру в финансовых аферах.

Советник А. Немеренко – незаконно получила степень магистра, даже не записавшись на курсы. Разжигает межэтническую рознь, обвинила всех представителей этнических меньшинств в «неуважении к коренному населению». Дала добро на проведение тендера по закупке медицинского инвентаря. Впоследствии десятки тысяч перчаток оказались некачественными, что поставило под угрозу жизни тысяч врачей и пациентов. Это чтобы мягко выразиться…

Начальником Службы государственной охраны назначен личный телохранитель М.Санду. Даже соросята в недоумении от кадровой политики Майи Григорьевны.

Политолог Дионис Ченуша, экономический эксперт и координатор проектов в независимом аналитическом центре Expert-Grup, высказал своё непонимание принципов подбора советников президента после того, как М. Санду назначила А. Ревенко на пост советника в области обороны и национальной безопасности и секретаря Высшего совета безопасности. Он считает, что советники должны хорошо знать область, которую они будут курировать, и критерии назначения должны быть ясными.

– Я полностью уважаю то, что А. Ревенко сделала в области борьбы с торговлей людьми, но мне трудно понять, как эти знания могут послужить в такой сложной и широкой области, как оборона и нацио-нальная безопасность, – недоумевает Д. Ченуша.

Речь идёт о приднестровском конфликте и отношениях с Россией, гибридных угрозах, критической инфраструктуре и т. д.

Скандал вокруг Совбеза

Санду демонстративно и вызывающе продолжает унижать русскоязычных граждан страны. На днях она поменяла устав Совбеза. Короче, без владения румынским языком на работу в этот орган не возьмут.

А вы думали, все граждане равны? Ну продолжайте так думать. А Санду будет и дальше вас оскорблять…

25 января М. Санду гордо представила новый состав Высшего совета безопасности Молдовы. Вот его полный список:

А. Спыну – генеральный секретарь ПДС, глава президентской администрации; О. Стамате – вице-председатель ПДС, советник президента; В. Негруцэ – советник президента, бывший член ЛДПМ; А. Немеренко – советник президента; И. Гросу – председатель фракции ПДС; К. Моцпан – депутат Платформы DА; С. Литвиненко – депутат ПДС; В. Мунтяну – вице-управляющий НБМ; С. Гайбу – экономист; Т. Рэдукану – экс-судья; В. Кульминский – эксперт, член избирательного штаба ПДС.

Короче, весь Совбез – сплошь члены ПДС и НПО-шники. Это просто дичь! Санду полностью сдаёт Соросу один из стратегических институтов власти – Совет безопасности. Более того, все члены Совбеза получили доступ к гостайне! Из 11 назначенных М. Санду членов Совбеза – трое официально представляют НПО из сети Сороса! Но дела обстоят ещё хуже. На самом деле 7 из 11 назначенных членов Собвеза – это соросята: Стамате – НПО AGER, Литвиненко – Fortius, Гросу – Центр юридических ресурсов (CRJM), Негруцэ – Transparency International, Гайбу – Expert-Grup, Кульминский – IPIS, Рэдукану – Центр юридических ресурсов (там рулит Грибинча – шурин Литвиненко)! Ну и управляет всем этим заведением М. Санду – член Сената Фонда Сороса в 2009–2010 годах.

Напомню, что госпожа Т. Рэдукану – бывшая судья, проиграла семь дел в ЕСПЧ, является тётей спонсора ПДС А. Македона. Негруцэ и вовсе был осуждён на три года за финансовые махинации – и ничего! Он тоже член Совбеза. Он тоже с безупречной репутацией, если верить Санду.

Майя Григорьевна! Может хватит прятаться за пальцем? Назначьте уж сразу старика Дж. Сороса генсеком Cовбеза! Так будет и честно, и правильно.

Угроза национальной безопасности

Тот факт, что Санду назначила своих однопартийцев и рядовых депутатов в Совбез, вызывает недоумение. Но назначение в Совбез представителей НПО из сети Сороса представляет угрозу национальной безопасности страны.

Как написал Игорь Додон, «члены Высшего совета безопасности получают доступ к конфиденциальной информации, в том числе совершенно секретной, и для этого существует специальная процедура, регулируемая Службой информации и безопасности Республики Молдова».

«Ещё большее возмущение вызывает решение госпожи Санду делегировать в ВСБ представителей неправительственных организаций, в том числе финансируемых из-за рубежа. Назначение сомнительных лиц из НПО в Высший совет безопасности страны – прямая угроза интересам и безопасности государства», – убеждён И. Додон.

Ну что ж, ни убавить ни прибавить. Санду усиленно сдаёт страну внешним силам и олигархическим группам интересов. И с этим надо что-то делать…

Богдан Цырдя,

политолог