Врачи выявляют аномалии в мозгу после COVID-19

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В мозгу человека, перенёсшего COVID-19, обнаружены аномалии спустя полгода после болезни. Об этом сообщили учёные на ежегодном собрании Североамериканского общества радиологов.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, примерно у каждого пятого взрослого человека развиваются долгосрочные последствия COVID-19. Неврологические симптомы включают в себя трудности с мышлением или концентрацией внимания, головную боль, проблемы со сном, головокружение, ощущение покалывания, изменение обоняния или вкуса, а также депрессию или тревогу.

Новое исследование показало, что помимо этих симптомов коронавирус может вызывать реальные изменения мозга. Всего учёные проанализировали МРТ-изображения 46 пациентов, выздоровевших от COVID, и 30 изображений мозга неболевших людей. Визуализация была сделана в течение шести месяцев после выздоровления. Результаты МРТ показали, что у пациентов, выздоровевших от COVID-19, белое вещество лобных долей мозга значительно отличается.

– Эти области мозга связаны с усталостью, бессонницей, беспокойством, депрессией, головными болями и когнитивными проблемами, — поясняют учёные.

Кроме того, аномалии были выявлены в правой вентральной области промежуточного мозга. Она отвечает за координацию с эндокринной системой для высвобождения гормонов, передачу сенсорных и двигательных сигналов в кору головного мозга и регуляцию циркадных ритмов (цикл сон-бодрствование).

Авторы планируют повторить это исследование спустя пару лет, чтобы выяснить, являются ли эти изменения постоянными, пишет gazeta.ru.

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