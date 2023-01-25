Врачи выяснили, как сократить длительность простуд у ребёнка

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Учёные из Варшавского медицинского университета предположили, что более высокие уровни ежедневной физической активности в разы снижают восприимчивость детей к ОРВИ. Исследование опубликовано в журнале Pediatric Research.

В исследование включили 106 детей в возрасте от 4 до 7 лет. Они носили шагомер в течение 40 дней для измерения уровня активности и продолжительности сна. Родители же с помощью анкет отслеживали симптомы инфекций верхних дыхательных путей (например, кашель или чихание) в течение 60 дней.

Авторы обнаружили, что каждое увеличение ежедневного количества шагов на тысячу сокращало длительность простуды в среднем на 4,1 дня. Этот эффект усиливали регулярные занятия спортом в течение 3 и более часов в неделю, пишет gazeta.ru.

Учёные не выявили связи между симптомами инфекции верхних дыхательных путей и продолжительностью сна, прививками, наличием братьев и сестёр, домашних животных или курением членов семьи.

Авторы предполагают, что более высокие уровни физической активности могут помочь снизить риск инфекции, снижая выработку воспалительных цитокинов, а также стимулируя иммунные Т-хелперные клетки.

Обнаруженные учёными эффекты показывают необходимость дальнейших исследований.

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