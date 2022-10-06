Врачи выяснили, что ополаскиватели для рта могут снижать инфекционность коронавируса

Врачи выяснили, что ополаскиватели для рта могут снижать инфекционность коронавируса

Учёные из Университета Хоккайдо показали, что низкие концентрации хлорида цетилпиридиния, компонента некоторых жидкостей для полоскания рта, подавляют способность SARS-CoV-2 проникать в клетки. Их выводы были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Исследователи проверили влияние хлорида цетилпиридиния (CPC) на клеточные культуры, которые содержали фермент TMPRSS2, необходимый для проникновения SARS-CoV-2 в клетку. Они обнаружили, что инфекционность и способность коронавируса проникать в клетку снижалась в течение 10 минут после применения 30-50 мкг/мл вещества.

Интересно, что имеющиеся в свободной продаже жидкости для полоскания рта, содержащие CPC, работают лучше, чем CPC сам по себе. Вещество сохраняло активность при контакте со слюной. Результаты не отличались для исходного штамма, альфа-, бета- и гамма-вариантов, пишет gazeta.ru.

В перспективе работа учёных поможет разработать меры для профилактики проникновения вируса в клетки полости рта и слюнных желез.

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