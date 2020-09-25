Врачи, учителя, финансовые работники: группа граждан получила ордена и медали (ФОТО)

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В ходе официальной церемонии Игорь Додон вручил группе граждан Республики Молдова высокие государственные награды, присужденные на основании ранее подписанных им указов.

Сегодня орденов и медалей удостоились работники местных органов власти, преподаватели университетов, врачи, финансовые работники, а также другие люди, вносящие свой вклад в развитие и процветание нашего государства. Награды были присуждены им за долгую и кропотливую работу в различных сферах, активную деятельность в социальной сфере, значительный вклад во внедрение передовых форм и методов лечения, особые заслуги в развитии университетского образования, вклад в разработку и реализацию налоговой политики, высокий профессионализм.

Президент поблагодарил всех за огромный труд и профессиональную самоотдачу, пожелал упорства, здоровья, новых успехов и достижений.

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