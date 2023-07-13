Врачи спасли пациента с аневризмой брюшной аорты. Операция проводилась в Молдове впервые

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Бригада врачей Республиканской клинической больницы им. Тимофея Мошняги спасла жизнь 60-летнему пациенту с диагнозом “гигантская аневризма брюшной аорты” с помощью гибридного, эндоваскулярного и хирургического вмешательства. Такая операция проводилась в нашей стране впервые.

По данным Минздрава, для предотвращения разрыва аорты, главного сосуда, несущего кровь по всему телу, из-за аневризмы — её дилатации, врачи применили метод EVAR, передает moldpres.md.

– Малоинвазивная эндоваскулярная процедура заключается во введении трубчатого протеза через артерии и имплантации его в ослабленный участок аорты, — отмечается в пресс-релизе учреждения.

Также, учитывая блокировку кровообращения от брюшной аорты к нижним конечностям, врачи выполнили шунтирование. Таким образом, с помощью трансплантата был создан альтернативный путь кровоснабжения участков, где родная артерия была заблокирована.

Пациент был выписан и находится в удовлетворительном состоянии. Стоимость вмешательства была покрыта из средств обязательного медицинского страхования.

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