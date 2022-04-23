Врачи советуют отдохнуть перед походом на пасхальное богослужение

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Перед походом на ночную пасхальную службу в храм стоит отдохнуть, взять с собой лекарственные препараты для купирования обострения заболевания, воду. Особенно внимательно к этому стоит отнестись людям с хроническими заболеваниями, в период острых состояний или перенёсшим в недавнем времени острые заболевания, имеющим аллергические реакции, а также пожилым людям и детям, рассказал специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

– Те, кто уже бывал на ночных пасхальных службах, знают, что нужно учитывать следующее: в службе участвует очень много прихожан. Люди на службе стоят довольно плотно друг другу. Кроме того, может быть слегка душно, а люди, как правило, одеты по погоде. Если человеку станет плохо, то из-за скопления граждан может быть сложно пробраться к выходу. Но если вы решили пойти на ночную службу, то нужно обязательно предварительно отдохнуть, взять с собой лекарственные препараты для купирования обострения заболевания, воду, – рассказал эксперт.

По его словам, верующие и соблюдающие традиции люди могут быть ослаблены длительным постом, и выдержать стоя на ногах службу может быть тяжело даже для здорового человека. Поэтому внутри храма лучше находиться ближе к выходу, чтобы был доступ свежего воздуха и можно было выйти, если станет плохо, пишет ria.ru.

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