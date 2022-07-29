Врачи сообщают о вспышке вируса Коксаки среди детей в Комрате

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В отделении педиатрии Комратской районной больницы регистрируют увеличение потока детей. По наблюдениям медиков, произошло это после начала сезона работы плавательных бассейнов.

Заведующая отделением педиатрии районной больницы Евгения Братунова рассказала, что в данный момент в медучреждение поступают дети с сыпью, типичной для кишечного энтеровируса Коксаки, передаёт gagauzinfo.md.

– Дети поступают, я считаю, что больше из-за бассейна. Последние 2-3 недели у нас очень большой поток пациентов с рвотой, температурой и жидким стулом. Мы наблюдаем у детей высокую интоксикацию. Мы спрашиваем у родителей и видим связь, что обычно дети поступают после бассейна или после контакта с теми, кто был в бассейне, – рассказала врач.

Евгения Братунова призвала родителей быть внимательными к детям, особенно в возрасте от 3 до 10 лет. Врач отмечает, что особо восприимчивы к инфекции вируса Коксаки дети в возрасте от 4 до 6 лет.

– Примерные симптомы – это высыпания на теле, на стопе, на ноге, ранки на слизистой рта. Эта сыпь похожа на ветряную оспу, но она часто у детей сопровождается рвотой. Деток с такими симптомами нужно изолировать от других детей. В последние две недели в отделение педиатрии пациенты с такими симптомами поступают очень часто, – констатировала медик.

Вирус Коксаки является возбудителем синдрома «рука-нога-рот». Инкубационный период с момента инфицирования до появления первых признаков синдрома длится 4-7 дней. Заболеваемость детей энтеровирусами выше летом и осенью.

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