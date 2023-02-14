Остановилось сердце: врачи “скорой” спасли пенсионера

Остановилось сердце: врачи “скорой” спасли пенсионера

Диспетчер скорой помощи зарегистрировал вызов к 85-летнему жителю пригорода. Ситуации был присвоен «красный код».

Бригада неотложной медицинской помощи оперативно прибыла на место. Больной находился в тяжёлом состоянии. Как выяснилось, мужчина страдал рядом хронических сердечно-сосудистых патологий. Его состояние требовало срочной госпитализации.

По пути в больницу у мужчины внезапно произошла остановка сердца. Врачи срочно провели реанимационные мероприятия и по приезду передали пациента реанимационной бригаде. В настоящее время мужчина находится под пристальным наблюдением врачей.

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