Врачи “скорой” пришли на помощь двум женщинам с анафилактическим шоком

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Инциденты произошли в Унгенском и Яловенском районах. Врачи прибыли к пациенткам в кратчайшие сроки и оказали им первую медицинскую помощь.

По данным пресс-службы Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, в первом случае у 40-летней женщины проявилась аллергическая реакция на укус пчелы. Вызову присвоили “красный” код. Врачи “скорой” из Унген прибыли к пациентке с анафилактическим шоком и оказали ей помощь на догоспитальном этапе. После этого женщину в стабильном состоянии доставили в районную больницу. Сейчас она проходит лечение.

А в Яловенском районе 80-летняя женщина приняла лекарство, которое вызвало анафилактический шок. Скорая помощь из Костешт прибыла к пациентке за 12 минут. Женщине оказали первую медицинскую помощь и отвезли в Республиканскую клиническую больницу имени Тимофея Мошняги. Её состояние также оценивается как стабильное.

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