Врачи скорой помощи спасли мужчину, получившего удар током

Врачи скорой помощи спасли мужчину, получившего удар током

Экстренная медицинская помощь понадобилась 61-летнему жителю Кишинёва, которого ударило током.

Мужчина потерял сознание и находился в критическом состоянии. Как выяснилось, его случайно ударило током во время работ по подключению электричества. Напарник пострадавшего оказал ему первую помощь и позвонил в службу 112.

Врачи “скорой” провели реанимационные процедуры. Медикам удалось восстановить дыхание и сердечный ритм пациента, после чего мужчину отвезли в больницу для последующего лечения.

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