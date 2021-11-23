Врачи рассказали о связи сна и тяжёлого течения коронавируса

Врачи рассказали о связи сна и тяжёлого течения коронавируса

Люди, которые страдают от храпа или внезапных остановок дыхания (апноэ), более подвержены тяжёлому течению COVID-19. О связи сна и формы коронавируса рассказали российские невролог-сомнолог Елена Царёва и сомнолог Михаил Полуэктов.

Царёва объяснила, что пациенты с остановками дыхания во сне болеют тяжело, потому что коронавирус, поражая лёгкие, является фактором риска по ухудшению остановок дыхания в период заболевания.

– И при апноэ падает кислород, и при коронавирусе падает кислород. Таких пациентов мы ведём с особым вниманием, — добавила врач.

Сомнолог Полуэктов подтвердил, что COVID-19 усугубляет апноэ. По его словам, остановки дыхания во сне связаны с проблемой верхних дыхательных путей, а коронавирус поражает нижние дыхательные пути, пишет lenta.ru.

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