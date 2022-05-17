Врачи рассказали о способах восстановления обоняния и вкуса после COVID-19

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В восстановлении вкуса и обоняния после перенесённого ковида смогут помочь тренировки, например, вдыхание различных сильных ароматов.

Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Наблюдения показывают, что быстрее вкус и обоняние восстанавливаются при тренировках: например, вдыхании ярких ароматов духов, цветов, употреблении специй, — подчеркнула эксперт.

В то же время, по её словам, до сих пор ни одно из исследований не дало убедительных подтверждений, что какой-то из препаратов универсально способствует восстановлению этих чувств. Руженцова также добавила, что продолжительность нарушений обоняния и вкуса сильно разнится. У некоторых пациентов полное восстановление занимает всего несколько дней, а у других — год-полтора, а иногда и более, пишет iz.ru.

Как отметил врач-терапевт, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела того же института Павел Чухляев, в большинстве случаев возвращение вкуса и обоняния происходит самостоятельно, без специальных процедур и препаратов. При этом он подчеркнул, что врач может рекомендовать тот или иной препарат для уменьшения отёчности или для восстановления слизистой оболочки носоглотки, который ускорит процесс.

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